Informations pratiques

Vald’Yerre

Visite guidée Château de Courtalain

Château de Courtalain Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

12.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 11:00:00

fin : 2026-07-23 12:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Découvrez un château alliant architecture médiévale, Renaissance et néo-médiévale du 19ème, dans un parc à l’anglaise de 200 hectares visitable.

Inscription auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 12.5 .

Château de Courtalain Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

Discover a castle that blends medieval, Renaissance, and 19th-century neo-medieval architecture, set in a 200-hectare English-style park that is open to the public.

L’événement Visite guidée Château de Courtalain Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN