Visite guidée château du Hardas, Château du Hardas, Segré-en-Anjou Bleu
samedi 19 septembre 2026 · Château du Hardas · Segré-en-Anjou Bleu
Informations pratiques
Visite guidée château du Hardas 19 et 20 septembre Château du Hardas Maine-et-Loire
3€ par personne – Gratuit pour les moins de 15 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite guidée expliquant l’évolution de l’architecture, la création des jardins et les perspectives
Château du Hardas 286 route du Hardas 49500 segré en anjou bleu Segré-en-Anjou Bleu 49500 Louvaines Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 78 94 41 55 Ancienne forteresse militaire du XVe siècle embellie à la Renaissance angevine Parking sur place
Visite guidée expliquant l’évolution de l’architecture, la création des jardins et les perspectives
© Louis de La Selle
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