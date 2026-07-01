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AGENDA · Segré-en-Anjou Bleu

Visite guidée château du Hardas, Château du Hardas, Segré-en-Anjou Bleu

samedi 19 septembre 2026 · Château du Hardas · Segré-en-Anjou Bleu

Visite guidée château du Hardas, Château du Hardas, Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château du Hardas
Adresse
286 route du Hardas 49500 segré en anjou bleu
Ville
49500 Segré-en-Anjou Bleu
Département
Maine-et-Loire
Tarif
3€ par personne - Gratuit pour les moins de 15 ans

Visite guidée château du Hardas 19 et 20 septembre Château du Hardas Maine-et-Loire

3€ par personne – Gratuit pour les moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée expliquant l’évolution de l’architecture, la création des jardins et les perspectives

Château du Hardas 286 route du Hardas 49500 segré en anjou bleu Segré-en-Anjou Bleu 49500 Louvaines Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 78 94 41 55 Ancienne forteresse militaire du XVe siècle embellie à la Renaissance angevine Parking sur place
Visite guidée expliquant l’évolution de l’architecture, la création des jardins et les perspectives

© Louis de La Selle

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