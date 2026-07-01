Visite guidée, Collégiale Saint-Just, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Collégiale Saint-Just · Lyon
Informations pratiques
Visite guidée 19 et 20 septembre Collégiale Saint-Just Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite guidée 15h samedi et dimanche.
Construction 16ème s. / 19ème s., tableaux du 17ème , 18 et 19ème s. Vitraux : 19 et 20ème s.
Collégiale Saint-Just 41 Rue des Farges, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0481918590 https://www.communicantes.fr La collégiale Saint-Just est la reconstruction d’une des plus anciennes églises de Lyon bâtie sur l’ancienne nécropole romaine, et dédiée comme elle aux sept frères Macchabées et leur mère, puis à saint-Just, le XIIIe évêque de la ville au IVe siècle. Sa construction date du XVIe siècle. Funiculaire St-Jean/St Jean .Arrêt Minimes.
Journées européennes du patrimoine
B.Bourrust
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