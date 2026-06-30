VISITE GUIDÉE COLLIOURE EN FAMILLE Collioure
vendredi 3 juillet 2026 · Collioure
Informations pratiques
Collioure
VISITE GUIDÉE COLLIOURE EN FAMILLE
Place du 18 juin Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-03 09:30:00
fin : 2026-07-10 10:30:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31
Accompagnés d’un guide, nous partons à la découverte de Collioure lors d’une balade amusante et interactive, spécialement conçue pour éveiller la curiosité des enfants, mais également des parents. Ils explorent les ruelles du village, apprennent son histoire et ses anecdotes. Une manière originale et vivante de découvrir Collioure en famille !
.
Place du 18 juin Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Accompanied by a guide, we set off to discover Collioure on a fun, interactive stroll, specially designed to arouse the curiosity of children and parents alike. They explore the village streets, learning about its history and anecdotes. An original and lively way for the whole family to discover Collioure!
L’événement VISITE GUIDÉE COLLIOURE EN FAMILLE Collioure a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DE COLLIOURE
À voir aussi à Collioure (Pyrénées-Orientales)
- BALADE OENOTOURISTIQUE EN VTT ÉLECTRIQUE À COLLIOURE Collioure 30 juin 2026
- 18 ÈME FESTIVAL DE PIANO À COLLIOURE ! Collioure 30 juin 2026
- VISITE DES CAVES DE PIETRI GÉRAUD + DÉGUSTATION Collioure 30 juin 2026
- RANDONNÉE EN VTT ÉLECTRIQUE SUR LES HAUTEURS DE COLLIOURE Collioure 1 juillet 2026
- BALADE VINOHRANDO DANS LES VIGNES OENOTOURISME ! Collioure 2 juillet 2026