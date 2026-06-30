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VISITE GUIDÉE COLLIOURE EN FAMILLE Collioure

vendredi 3 juillet 2026 · Collioure

VISITE GUIDÉE COLLIOURE EN FAMILLE Collioure

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Place du 18 juin
Ville
66190 Collioure
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
8.5 8.5 8.5 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Collioure

VISITE GUIDÉE COLLIOURE EN FAMILLE

Place du 18 juin Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-03 09:30:00
fin : 2026-07-10 10:30:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

Accompagnés d’un guide, nous partons à la découverte de Collioure lors d’une balade amusante et interactive, spécialement conçue pour éveiller la curiosité des enfants, mais également des parents. Ils explorent les ruelles du village, apprennent son histoire et ses anecdotes. Une manière originale et vivante de découvrir Collioure en famille !
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Place du 18 juin Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

Accompanied by a guide, we set off to discover Collioure on a fun, interactive stroll, specially designed to arouse the curiosity of children and parents alike. They explore the village streets, learning about its history and anecdotes. An original and lively way for the whole family to discover Collioure!

L’événement VISITE GUIDÉE COLLIOURE EN FAMILLE Collioure a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DE COLLIOURE

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