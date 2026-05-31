Visite guidée dans la Petite Cité de Caractère, Abbaye de Caunes-Minervois, Caunes-Minervois

Visite guidée dans la Petite Cité de Caractère Vendredi 26 juin, 17h00 Abbaye de Caunes-Minervois Aude

6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00

Une visite guidée à travers les rues du vieux village de Caunes-Minerovis, à la découverte de son histoire, de ses monuments en marbre rouge, le même qu’à Versailles ! Qui mènera les visiteurs jusqu’à l’abbaye, pour un verre de vin de la Cuvée de l’Abbaye.

Abbaye de Caunes-Minervois Place de l’église – 11160 Caunes-Minervois Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « developpement@mairiedecaunes.fr »}]

Une visite guidée historique et architecturale dans le vieux village et jusqu’à l’abbaye où la visite continue, avec une dégustation de vin. Visite guidée – histoire – patrimoine – architecture – abbaye – petite cité de caractère – vin – dégustation – vigneron

Vincent Photographie – ADT 11