Visite guidée : Dans les coulisses de la caserne des sapeurs-pompiers (JEP), Caserne des pompiers, La Guerche-de-Bretagne

Informations pratiques

Visite guidée : Dans les coulisses de la caserne des sapeurs-pompiers (JEP) Vendredi 18 septembre, 17h30 Caserne des pompiers Ille-et-Vilaine

Durée de la visite : Environ 45 minutes par créneau [créneau 1 : 17h30 – 18h15 / créneau 2 : 18h30 – 19h15 / Public : Familial (enfants accompagnés d’un adulte) /

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026 et en écho à l’exposition photographique « Pompiers, un autre regard » présentée à La Salorge, la Ville et le Centre d’Incendie et de Secours de La Guerche-de-Bretagne vous ouvrent exceptionnellement leurs portes !

Accompagnés par les sapeurs-pompiers locaux, glissez-vous dans la peau d’un soldat du feu le temps d’une visite guidée inédite :

• Découverte des véhicules d’intervention et des équipements opérationnels ;

• Exploration des espaces de la caserne et du quotidien des équipes ;

• Échanges sur l’engagement, les vocations et les missions de secours au quotidien.

Une occasion unique de découvrir l’envers du décor et le dévouement de nos pompiers au service de la population.

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Réservations : Jauge strictement limitée. Réservation préalable obligatoire auprès de la Médiathèque La Salorge

Avertissement : Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.

Caserne des pompiers 33 faubourg de Rennes 35130 La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299962220 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@laguerchedebretagne.fr »}] Centre d’Incendie et de Secours (Caserne des Pompiers)

La Ville et le Centre d’Incendie et de Secours de La Guerche-de-Bretagne vous ouvrent exceptionnellement leurs portes !

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