Visite guidée : dans les coulisses des réserves de conservation, Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers

Informations pratiques

Visite guidée : dans les coulisses des réserves de conservation Samedi 19 septembre, 12h30, 14h00 Médiathèque François-Mitterrand Vienne

Sur réservation. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Les bibliothécaires du pôle des collections de conservation vous dévoilent un espace habituellement inaccessible au public : les réserves de conservation.

Quels types de documents font partie de ces collections ? D’où viennent-ils ? Comment sont-ils conservés ?

Une visite pour découvrir les coulisses de la préservation du patrimoine écrit.

Médiathèque François-Mitterrand 4 rue de l’Université, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549523151 https://patrimoine.mediatheques-grandpoitiers.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheques-grandpoitiers.fr »}]

Les bibliothécaires du Pôle des Collections de conservation vous dévoilent un espace habituellement inaccessible au public : les espaces de conservation. Quels types de documents font partie de ces ?…

©Médiathèque François-Mitterrand