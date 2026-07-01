Visite guidée : dans les coulisses des réserves de conservation, Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque François-Mitterrand · Poitiers
Informations pratiques
Visite guidée : dans les coulisses des réserves de conservation Samedi 19 septembre, 12h30, 14h00 Médiathèque François-Mitterrand Vienne
Sur réservation. Limité à 15 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Les bibliothécaires du pôle des collections de conservation vous dévoilent un espace habituellement inaccessible au public : les réserves de conservation.
Quels types de documents font partie de ces collections ? D’où viennent-ils ? Comment sont-ils conservés ?
Une visite pour découvrir les coulisses de la préservation du patrimoine écrit.
Médiathèque François-Mitterrand 4 rue de l’Université, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549523151 https://patrimoine.mediatheques-grandpoitiers.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheques-grandpoitiers.fr »}]
Les bibliothécaires du Pôle des Collections de conservation vous dévoilent un espace habituellement inaccessible au public : les espaces de conservation. Quels types de documents font partie de ces ?…
©Médiathèque François-Mitterrand
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