Visite guidée « Dans les coulisses du centre commercial Lillenium », Centre Commercial Lillenium, Lille

Informations pratiques

Visite guidée « Dans les coulisses du centre commercial Lillenium » Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30, 14h00, 15h30, 17h00 Centre Commercial Lillenium Nord

Limité à 10 personnes par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez les coulisses du centre commercial LILLENIUM lors d’une visite exclusive. Plongez dans les espaces habituellement inaccessibles au public : backstage, montée en toiture avec vue imprenable, découverte des installations techniques et des dispositifs de sécurité qui assurent le bon fonctionnement du site au quotidien. Une immersion unique pour explorer l’envers du décor !

Centre Commercial Lillenium 2 rue faubourg des postes Lille 59037 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 0374953780 https://www.lillenium-lille.com/ https://www.instagram.com/lillenium/;https://www.facebook.com/LilleniumJustYou/;https://www.tiktok.com/@lillenium_ [{« type »: « link », « value »: « http://jepm.lille.fr »}] Centre commercial LILLENIUM MÉTRO : PORTE DES POSTES – LIGNES 1 & 2

BUS : L7 – L92 – CIT1 ARRÊT SIMONS

PARKING VOITURE & VELO

BORNES DE RECHARGES pour véhicules électriques au -1

À l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez les coulisses du centre commercial LILLENIUM lors d’une visite exclusive. Plongez dans les espaces habituellement inaccessibles au public : montée !…

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