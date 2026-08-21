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Visite guidée dans les Hortillonnages, Hortillonnages, Amiens

samedi 19 septembre 2026 · Hortillonnages · Amiens

Visite guidée dans les Hortillonnages, Hortillonnages, Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hortillonnages
Adresse
54, boulevard Beauvillé, 80000 Amiens
Ville
80000 Amiens
Département
Somme

Visite guidée dans les Hortillonnages 19 et 20 septembre Hortillonnages Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite guidée dans les Hortillonnages d’Amiens, samedi et dimanche. Dernier départ à 11h45 et 17h30. Inscription sur place ou sur le site des Hortillonnages.

Hortillonnages 54, boulevard Beauvillé, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://leshortillonnages-amiens.com »}]
Visite guidée dans les Hortillonnages d’Amiens, samedi et dimanche. Dernier départ à 11h45 et 17h30. Inscription sur place ou sur le site des Hortillonnages.

© Rousselin

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