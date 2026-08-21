Visite guidée dans les Hortillonnages, Hortillonnages, Amiens
samedi 19 septembre 2026 · Hortillonnages · Amiens
Informations pratiques
Visite guidée dans les Hortillonnages 19 et 20 septembre Hortillonnages Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite guidée dans les Hortillonnages d’Amiens, samedi et dimanche. Dernier départ à 11h45 et 17h30. Inscription sur place ou sur le site des Hortillonnages.
Hortillonnages 54, boulevard Beauvillé, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://leshortillonnages-amiens.com »}]
Visite guidée dans les Hortillonnages d’Amiens, samedi et dimanche. Dernier départ à 11h45 et 17h30. Inscription sur place ou sur le site des Hortillonnages.
© Rousselin
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