Visite guidée Dans les pas de Francis Chigot à Vichy, de l’Art Nouveau à l’Art Déco Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy
Visite guidée Dans les pas de Francis Chigot à Vichy, de l’Art Nouveau à l’Art Déco Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy mercredi 6 mai 2026.
Vichy
Visite guidée Dans les pas de Francis Chigot à Vichy, de l’Art Nouveau à l’Art Déco
Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR
Tarif réduit
+8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:30:00
fin : 2026-05-06 17:30:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24
Partez à la découverte de l’œuvre du maître verrier limougeaud Francis Chigot (1879-1960), dont la production a profondément marqué le paysage architectural vichyssois.
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Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
Discover the work of Limoges master glassmaker Francis Chigot (1879-1960), whose work had a profound impact on the architectural landscape of Vichy.
L’événement Visite guidée Dans les pas de Francis Chigot à Vichy, de l’Art Nouveau à l’Art Déco Vichy a été mis à jour le 2026-05-03 par Vichy Destinations
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