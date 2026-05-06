Visite guidée Dans les pas de Francis Chigot à Vichy, de l’Art Nouveau à l’Art Déco Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy

Vichy

Visite guidée Dans les pas de Francis Chigot à Vichy, de l’Art Nouveau à l’Art Déco

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR

Tarif réduit

+8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:30:00

fin : 2026-05-06 17:30:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24

Partez à la découverte de l’œuvre du maître verrier limougeaud Francis Chigot (1879-1960), dont la production a profondément marqué le paysage architectural vichyssois.

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Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

Discover the work of Limoges master glassmaker Francis Chigot (1879-1960), whose work had a profound impact on the architectural landscape of Vichy.

L’événement Visite guidée Dans les pas de Francis Chigot à Vichy, de l’Art Nouveau à l’Art Déco Vichy a été mis à jour le 2026-05-03 par Vichy Destinations