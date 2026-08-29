Visite guidée de Casteljaloux, Office de tourisme Coteaux et Landes de Gacsogne, Casteljaloux

Informations pratiques

Visite guidée de Casteljaloux 19 et 20 septembre Office de tourisme Coteaux et Landes de Gacsogne Lot-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Découvrez gratuitement Casteljaloux en compagnie d’une guide-conférencière et laissez-vous conter l’histoire et le patrimoine de la ville.

Sur inscription uniquement.

Office de tourisme Coteaux et Landes de Gacsogne 20 Place du Roy 47700 Casteljaloux Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553930000 https://www.tourisme-coteauxetlandesdegascogne.fr/ https://www.facebook.com/tourismecoteauxetlandesdegascogne;https://www.instagram.com/tourismecoteauxlandesgascogne/;https://reservation.elloha.com/?IdPublication=bfbb592d-9b97-4378-b00d-d1b78990272b&culture=fr-FR&idoi=d8e07b44-1a09-4f86-bc28-235ea1521d74&searchFirstAvailableDates=1 [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com?IdPublication=bfbb592d-9b97-4378-b00d-d1b78990272b&culture=fr-FR&idoi=d8e07b44-1a09-4f86-bc28-235ea1521d74&idPrestation=556c17f1-ec25-4eea-a60e-119826254b27&searchFirstAvailableDates=1 »}] La Maison du Roy est une maison bourgeoise du XVIème siècle qui aurait accueillie les rois Louis XIII et Louis XIV. Aujourd’hui partiellement inscrite sur la liste des Monuments Historiques, elle abrite l’Office de Tourisme des Coteaux et Landes de Gascogne. Un parking se trouve sur la Place du Roy, comprenant 4 emplacements pour les PMR. Il est possible de venir en bus via la ligne régional 443 Marmande-Barbotan.

Découvrez Casteljaloux gratuitement avec une guide conférencière.

©OTCLG