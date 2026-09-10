Visite Guidée de Châteauneuf-de-Mazenc, village perché à la Bégude-de-Mazenc, vieux village de la Bégude-de-Mazenc, La Bégude-de-Mazenc

Informations pratiques

Visite Guidée de Châteauneuf-de-Mazenc, village perché à la Bégude-de-Mazenc Samedi 19 septembre, 10h00 vieux village de la Bégude-de-Mazenc Drôme

Limité à 20 personnes sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Après avoir franchi une des trois portes d’accès de l’enceinte médiévale, visite de l’église St Pierre-aux-Liens (XVe siècle) et de son exposition (photos de Beffroi, histoire de l’église), le circuit mènera jusqu’au beffroi (XVIe), de la place du Marché (Tribunal), et d’autres calades, places et placettes.

vieux village de la Bégude-de-Mazenc Église St PIerre aux Liens, 26160 La Bégude-de-Mazenc La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 46 42 49 https://dieulefit-tourisme.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 46 42 49 »}] Parking à côté du cimetière.

Après avoir franchi une des trois portes d’accès de l’enceinte médiévale, visite de l’église St Pierre-aux-Liens (XVe siècle) et de son exposition (photos de Beffroi, histoire de l’église), le mènera…

©marienoelleeastes