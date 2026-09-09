Visite guidée de la Banque de France à Brest, Banque de France – Brest, Brest

Informations pratiques

Visite guidée de la Banque de France à Brest Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France – Brest Finistère

L’entrée se fait sur réservation, avec présentation d’une pièce d’identité. Le lien d’inscription vous sera communiqué début septembre. / Limité à 15 personnes par créneau de visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la Banque de France ouvre exceptionnellement sa succursale de Brest au public le 19 septembre 2026.

Institution bicentenaire, la Banque de France illustre depuis plus de deux siècles le rôle fondamental de la monnaie dans l’organisation de la société et la fluidité des échanges économiques. Cette ouverture exceptionnelle invite les visiteurs à découvrir l’histoire, les missions et le patrimoine porté par une institution au cœur de la vie économique française.

À travers une visite guidée de ses locaux, les visiteurs pourront explorer les savoir-faire, les métiers, les valeurs et l’évolution de la Banque de France, tout en découvrant le rôle qu’elle joue aujourd’hui en matière de stabilité monétaire et financière, d’innovation et de service à l’économie. Cette immersion permettra également de mieux comprendre l’histoire monétaire de notre pays et l’action de l’institution dans la préservation et la valorisation du patrimoine qui lui est associé.

Accessible à tous, cette ouverture offre l’opportunité de porter un regard original sur le patrimoine économique, monétaire et institutionnel français.

Le circuit de visite (guidée), d’une durée d’une heure, se fait par groupes de 17 personnes. Le public pourra explorer des espaces habituellement fermés.

L’entrée se fait sur réservation, avec présentation d’une pièce d’identité.

Banque de France – Brest 39 rue du Château, 29200 Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne 3414 https://www.banque-france.fr/fr/nous-trouver/brest [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=250415 »}] La Banque de France a ouvert une succursale à Brest le 2 janvier 1860.

Elle va déménager, dans les années à venir, à 200 m de son adresse actuelle.

Ouverture exceptionnelle de la succursale de Brest

©Banquedefrance