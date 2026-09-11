Visite guidée de la basilique avec des jumelles, Église Saint-Vincent, Metz
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Vincent · Metz
Informations pratiques
Visite guidée de la basilique avec des jumelles 19 et 20 septembre Église Saint-Vincent Moselle
Maximum 12 enfants. De 6 à 12 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Une visite découverte spéciale jeune public de la Basilique Saint-Vincent et de ses chapiteaux. Levez les yeux et observez à travers les jumelles les végétaux et monstres cachés !
Église Saint-Vincent Rue Saint-Vincent, 57000 Metz, France Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 0800891891 https://metz.fr/lieux/lieu-132.php [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.services.eurometropolemetz.eu/ville-de-metz/s-inscrire-a-un-atelier-decouverte-d-un-site-patrimonial-de-la-ville-de-metz/ »}]
Visite guidée de la basilique avec des jumelles, spécial jeune public.
©Christian Legay
À voir aussi à Metz (Moselle)
- Les Chambres d’agriculture aux Terres de Jim 2026, Magny, Metz (57), Metz 11 septembre 2026
- Exposition Degrés Est Aurélie Jouanen FRAC Lorraine Metz 11 septembre 2026
- Exposition Familiar Strangers. Une Pologne multiple FRAC Lorraine Metz 11 septembre 2026
- Animation Marchés fermiers des producteurs Metz 11 septembre 2026
- La Guinguette du Quartier Sainte-Thérèse Metz 11 septembre 2026