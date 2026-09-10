Visite Guidée de la Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul, Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Luxeuil-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Visite Guidée de la Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul Samedi 19 septembre, 16h30 Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul Haute-Saône
Rendez-vous devant l’entrée de la Basilique.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Accompagnés d’un guide de l’Office de Tourisme, découvrez l’histoire du plus ancien édifice de la ville et ses joyaux. La visite de la basilique Saint-Pierre et Saint Paul transportera les passionnés d’art et d’architecture !
Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul 5 rue du Sergent Bonnot, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 40 06 41 [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 40 06 41 »}]
Acompagnés d’un guide de l’Office de Tourisme, découvrez l’histoire du plus ancien édifice de la ville et ses joyaux.
©Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud.
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