Visite guidée de la Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul, Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul, Luxeuil-les-Bains
Visite guidée de la Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul, Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul, Luxeuil-les-Bains samedi 13 juin 2026.
Visite guidée de la Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul 13 et 14 juin Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul Haute-Saône
Gratuit. Sur inscription au 03 84 40 06 41 et sur place dans la limite des places disponibles. Rendez-vous devant l’entrée de la basilique. Durée : 45mn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:45:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T14:45:00+02:00
Découvrez l’histoire et les secrets de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, qui fête le centenaire de son élévation au rang de basilique mineure.
Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul Place Saint-Pierre, Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 40 06 41 »}]
Découvrez l’histoire et les secrets de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, qui fête le centenaire de son élévation au rang de basilique mineure.
©Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud.
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