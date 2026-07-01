Visite guidée de la bibliothèque municipale de Lyon 5e Saint-Jean, Bibliothèque municipale de Lyon 5e St-Jean, Lyon

Informations pratiques

Visite guidée de la bibliothèque municipale de Lyon 5e Saint-Jean Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Bibliothèque municipale de Lyon 5e St-Jean Métropole de Lyon

10 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Hébergée au Palais Saint-Jean depuis 1909, la bibliothèque municipale de Lyon 5e St-Jean conserve les traces de son riche passé en tant qu’ancien palais archiépiscopal, et fut, au début du XXe siècle, la première bibliothèque municipale de Lyon. Venez découvrir, au coeur du quartier historique, ce lieu majestueux, sa hauteur sous plafond, ses coursives, boiseries, cheminées, tapisseries, etc. ainsi que sa chapelle, l’ancienne chambre de l’empereur Napoléon Ier et l’ancien silo de stockage désaffecté depuis 50 ans.

Bibliothèque municipale de Lyon 5e St-Jean 4 avenue Adolphe Max 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 92 83 50 https://www.bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-un-bibliobus/bibliotheque-du-5e-saint-jean/article/presentation-de-la-bibliotheque La bibliothèque municipale de Lyon 5e Saint-Jean se situe au cœur du quartier historique de Lyon, voisine de la cathédrale Saint-Jean.

Elle est hébergée au Palais Saint-Jean, ancienne demeure des archevêques de Lyon, depuis 1909 lorsque la ville de Lyon fit l’acquisition de l’ancien palais archiépiscopal pour en faire la première bibliothèque municipale de Lyon. Elle put ouvrir au public en 1915 après d’importants aménagements et notamment la construction d’un silo de stockage des documents, structure de sept étages entièrement métallique, véritable innovation d’un point de vue technique et fonctionnel pour l’époque. En 1972, la toute nouvelle bibliothèque de la Part-Dieu reprit le flambeau du Palais et devint la bibliothèque centrale de Lyon.

La bibliothèque d’aujourd’hui, qui partage le Palais avec d’autres institutions, conserve encore les traces de cette riche histoire. Venez découvrir ce lieu majestueux, sa hauteur sous plafond, ses coursives, boiseries, cheminées, tapisseries, etc. ainsi que sa chapelle, l’ancienne chambre de l’empereur Napoléon Ier et l’ancien silo de stockage désaffecté depuis 50 ans. Entrée par le palais Saint-Jean – accès par escaliers, sans accès PMR

Métro D arrêt Vieux Lyon / funiculaire F1 et F2

Bus 27, 31, C20/20E arrêt Vieux Lyon

Vélov St Jean : entre la cathédrale et le funiculaire

Journées européennes du patrimoine

© Didier Nicole