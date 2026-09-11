Visite guidée de la bibliothèque universitaire – Lilliad Learning Center, Lilliad Learning center Innovation, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · Lilliad Learning center Innovation · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Visite guidée de la bibliothèque universitaire – Lilliad Learning Center Samedi 19 septembre, 14h00 Lilliad Learning center Innovation Nord
Gratuit – Sur inscription – Présentation d’une pièce d’identité obligatoire à l’entrée du site.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Samedi 19 septembre, le Lilliad Learning Center vous ouvre ses portes pour une visite guidée de ses coulisses et à la découverte de son architecture au centre du campus de Cité Scientifique.
Espace de rencontre et de circulation des savoirs, LILLIAD Learning center Innovation se structure autour d’une bibliothèque augmentée, d’un complexe événementiel et d’un lieu de valorisation de la recherche Xperium.
Plongez dans l’histoire architecturale depuis l’ancienne bibliothèque universitaire de Noël Le Maresquier (1967) au learning center du cabinet Auer Weber (2016).
Découvrez l’offre de services et les ambiances d’une bibliothèque moderne; les nouveaux espaces dédiés à la pédagogie, à l’innovation et pénétrez dans les coulisses du bâtiment.
Horaires des visites
Samedi 19 septembre de 14h à 16h.
Sur inscription
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026
Présentation d’une pièce d’identité obligatoire à l’entrée du site.
Lilliad Learning center Innovation Cité scientifique, Avenue Henri Poincaré 59655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59655 Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=89bce782-e030-4b0c-8adf-dd08bd6b20a7 [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025 »}]
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Ville de Villeneuve d’Ascq
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