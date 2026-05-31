Visite guidée de la cathédrale, cathédrale notre-dame du havre, Le Havre

Visite guidée de la cathédrale 19 et 20 septembre cathédrale notre-dame du havre Seine-Maritime

Durée 1h, RDV parvis ou à l’intérieur sous la tribune des grandes orgues si météo défavorable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite de la cathédrale Notre-Dame du Havre

Visite d’une heure permettant de revisiter l’histoire d’un des plus vieux édifices de la ville du Havre ayant survécu à la Seconde Guerre Mondiale. Nous en ferons une visite extérieure et une visite intérieure (avec commentaire de quelques parties architecturales et commentaires sur la manière dont un Monument Historique est restauré). Nous pourrons aussi voir d’anciennes photos et cartes postales permettant de voir les modifications qui ont été apportées lors du XXe siècle et les dégâts des bombardements de septembre 1944.

cathédrale notre-dame du havre Rue de Paris, Le Havre 76600 Le Havre 76600 Notre Dame Seine-Maritime Normandie Eglise devenue cathédrale en 1974, un des rares bâtiments du Vieux Havre ayant survécu aux bombardements de 1944, mêlant plusieurs styles architecturaux (Flamboyant, Renaissance, Baroque et Classique).

Visite de la cathédrale Notre-Dame du Havre

© Jérémy Davoine