Visite guidée de la cathédrale, Cathédrale Sainte-Croix, Orléans

Informations pratiques

Visite guidée de la cathédrale 19 et 20 septembre Cathédrale Sainte-Croix Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un guide de la cathédrale vous fera découvrir le riche patrimoine religieux de la cathédrale en visitant la nef et le chœur (1h environ).

Cathédrale Sainte-Croix Place Sainte-Croix, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238778750 https://www.cathedrale-orleans.fr https://www.facebook.com/cathedraleorleans Cathédrale gothique liée à Jeanne d’Arc abritant des émaux byzantins et proposant des visites guidées. Tram et parkings à proximité immédiate. Accès pour les handicapés moteur.

Un guide de la cathédrale vous fera découvrir le riche patrimoine religieux de la cathédrale en visitant la nef et le chœur (1h environ).

©cathedraleorleans