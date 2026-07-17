Visite guidée de la cathédrale Saint-Gatien de Tours, Cathédrale Saint-Gatien, Tours

Informations pratiques

Visite guidée de la cathédrale Saint-Gatien de Tours 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Gatien Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

De pierre et de verre, la cathédrale est un livre où les générations successives écrivent l’histoire de notre civilisation.

Visiteurs d’un jour ou de toujours, venez découvrir les richesses de ce fleuron de notre patrimoine tourangeau à travers l’architecture, les vitraux, la symbolique, l’histoire… Les accueillants bénévoles de notre association vous emporteront dans ce voyage.

Cathédrale Saint-Gatien Place de la Cathédrale, 37000 Tours, France Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 07 66 39 84 11 http://visite-cathedrale-tours.fr

De pierre et de verre, la cathédrale est un livre où les générations successives écrivent l’histoire de notre civilisation.

© Vincent Lobjois