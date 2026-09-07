Visite guidée de la Cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais, Cathédrale de Soissons, Soissons

Informations pratiques

Visite guidée de la Cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais Dimanche 20 septembre, 16h00 Cathédrale de Soissons Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée de la cathédrale

RV à l’entrée de la nef

Cathédrale de Soissons 23 rue des Déportés et Fusillés, 02200 Soissons, France Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323531036 https://www.soissons.catholique.fr Construite à la fin du XIIe siècle, la nef et le chœur s’élèvent au XIIIe siècle dans un style gohique classique. Reconstruite après la Première Guerre dans l’esprit de la cathédrale médiévale, possède un mobilier intéressant du XVIIe siècle aux années 30.

Visite guidée de la cathédrale

©Ville Soissons