Visite guidée de la cathédrale Saint-Maclou, Cathédrale Saint-Maclou, Pontoise

Informations pratiques

Visite guidée de la cathédrale Saint-Maclou 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Maclou Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Un guide de l’Office de tourisme vous fera découvrir et redécouvrir la cathédrale. Vous pourrez lui poser toutes vos questions sur l’histoire du monument.

De 14h30 à 16h30 : visites guidées en continu

Cathédrale Saint-Maclou 53 Rue de l’Hôtel de Ville, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130383424 http://www.ville-pontoise.fr Siège de la plus importante des six paroisses de Pontoise, elle fut construite au XIe siècle et témoigne du dynamisme et de la richesse de la ville à cette époque. Commencée en style roman, elle fut achevée en style gothique flamboyant. Elle a été consacrée en tant que cathédrale en 1966. Édifice classé au titre des Monuments historiques par Prosper Mérimée en 1840. SNCF gare de Pontoise par gares du Nord ou Saint-Lazare / A15

Visite guidée

Ville de Pontoise