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Visite guidée de la Chapelle Corneille, La Chapelle Corneille – Auditorium de Normandie, Rouen

dimanche 20 septembre 2026 · La Chapelle Corneille - Auditorium de Normandie · Rouen

Visite guidée de la Chapelle Corneille, La Chapelle Corneille – Auditorium de Normandie, Rouen

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Chapelle Corneille - Auditorium de Normandie
Adresse
30 Rue Bourg l'Abbe, 76000 Rouen, France
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime

Visite guidée de la Chapelle Corneille Dimanche 20 septembre, 10h00 La Chapelle Corneille – Auditorium de Normandie Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nous vous invitons à découvrir la Chapelle Corneille, un lieu unique qui a su se réinventer au fil du temps.
Venez parcourir cet édifice chargé d’histoire et admirez son architecture majestueuse tout en découvrant comment cet espace sacré s’est métamorphosé en un lieu de création artistique.

La Chapelle Corneille – Auditorium de Normandie 30 Rue Bourg l’Abbe, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie 0235985098 https://www.operaderouen.fr [{« type »: « link », « value »: « http://operaorchestrenormandierouen.fr »}] Arrêt Hôtel de Ville ou Lycée Corneille
Nous vous invitons à découvrir la Chapelle Corneille, un lieu unique qui a su se réinventer au fil du temps.

©Caroline Doutre

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