Visite guidée de la chapelle de Graillé, Chapelle de Graillé, Pindray

Visite guidée de la chapelle de Graillé Dimanche 28 juin, 14h30 Chapelle de Graillé Vienne

Gratuit. Sans réservation. Prévoir bonnes chaussures. patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53. Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire. Programme complet www.vienneetgartempe.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Le domaine de Graillé relève dès la fin du 12e siècle de l’abbaye cistercienne de l’Étoile (Archigny) et reste dans sa dépendance jusqu’à la Révolution. La chapelle est sans doute édifiée au cours du 12e siècle, puis reprise à l’époque gothique. Elle constitue un des rares exemples de l’architecture gothique sur le territoire et conserve notamment une corniche soutenue de modillons singuliers.

Ce site est également lié à l’histoire religieuse locale. Après la Révolution, le domaine est acheté par la famille Bichier des Ages et revient en particulier à Élisabeth, fondatrice de l’ordre des Filles de la Croix avec André Hubert Fournet et canonisée en 1947.

La chapelle témoigne aussi des « voyages », pèlerinages locaux très présents dans le sud Vienne. Les pèlerins cherchaient auprès de saint Jean-Baptiste la guérison des enfants sujets aux convulsions et aux peurs nocturnes. Des festivités locales, bal et feu de Saint-Jean, s’y tenaient chaque année.

Organisée dans le cadre de la journée « Château, chapelle, moulin, loup et acrobates » à Pindray.

Chapelle de Graillé Graillé 86500 Pindray Pindray 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine

La chapelle est sans doute édifiée au cours du 12e siècle, puis reprise à l’époque gothique. Elle constitue un des rares exemples de l’architecture gothique sur le territoire Vienne et Gartempe. visite patrimoine

Séverine Boulay, Club photo de Saulgé, Darrigrand