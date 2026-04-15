Visite guidée de la chapelle de l’Ancien Grand Séminaire à Rodez, Chapelle du grand séminaire – Lycée Louis Querbes, Rodez

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle de l’Ancien Grand Séminaire à Rodez 19 et 20 septembre Chapelle du grand séminaire – Lycée Louis Querbes Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le samedi matin et le dimanche, découvrez l’histoire de la chapelle au cours d’une visite guidée animée par un conférencier.

Le samedi après-midi, la visite sera libre. Un film et des panneaux explicatifs permettront de mieux comprendre l’histoire du lieu.

Chapelle du grand séminaire – Lycée Louis Querbes 11 rue des frères de Turenne, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie

Le samedi matin et le dimanche, découvrez l’histoire de la chapelle au cours d’une visite guidée animée par un conférencier.

©Monique Dugué-Boyer