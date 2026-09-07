Visite guidée de La chapelle de Ty Mamm Doué, Chapelle Ty Mamm Doué, Quimper

Informations pratiques

Visite guidée de La chapelle de Ty Mamm Doué Samedi 19 septembre, 16h00 Chapelle Ty Mamm Doué Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Ce joyau du XVI e siècle, lieu de pèlerinage, vous ouvre ses portes avec une visite guidée par le comité d’animation de la chapelle.

Visite par le Comité d’animation de Ty Mamm Doué

Chapelle Ty Mamm Doué 1 chemin de Ty Mamm Doué, 29000, Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne http://quimper.bzh https://chapelletymammdoue.com/;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA29010191 [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}] 1 Chemin des surdoués Ty Mamm

Visite guidée par le comité d’animation de la chapelle

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