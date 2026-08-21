Visite guidée de la Chapelle d’Elocques, Chapelle d’Elocques, Hellemmes

Informations pratiques

Visite guidée de la Chapelle d’Elocques Dimanche 20 septembre, 15h00 Chapelle d’Elocques Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Mentionnée dès 1738 sur le plan terrier du Prieuré de Fives, la première Chapelle Notre-Dame de la Hocques est reconstruite au XIXᵉ siècle par la famille Dordin, en action de grâce pour le retour d’un de leurs ancêtres à l’issue des Guerres d’Italie.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les descendants de la famille Dordin vous ouvriront exceptionnellement les portes de cette chapelle familiale et partageront avec vous son histoire, ses traditions et les souvenirs qui lui sont attachés. Une rencontre privilégiée avec un patrimoine méconnu, transmis de génération en génération.

Proposition faites par l’association métropolitaine de préservation et de valorisation du patrimoine religeux vernaculaire CHAPELLES&CO qui veille sur cette chapelle en partenariat avec la Ville de Lille.

Chapelle d’Elocques 2 Rue Jacquard 59000 LILLE Hellemmes 59000 Fives Nord Hauts-de-France 0665776718 https://www.chapellesandco.com/ https://www.facebook.com/chapelles.and.co

Mentionnée dès 1738 sur le plan terrier du Prieuré de Fives, la première Chapelle Notre-Dame de la Hocques est reconstruite au XIXᵉ siècle par la famille Dordin.

CHAPELLES&CO