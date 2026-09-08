Visite guidée de la chapelle des Pénitents Bleus et procession des Pénitents bleus dans le cimetière de Saint-Junien, Chapelle Sainte-Madeleine, Saint-Junien

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle des Pénitents Bleus et procession des Pénitents bleus dans le cimetière de Saint-Junien Samedi 19 septembre, 14h00 Chapelle Sainte-Madeleine Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Des pénitents Bleus vous feront visiter la chapelle de 14h00 à 19h00.

Une procession historique d’une partie des Pénitents bleus se fera dans l’anceinte du cimetière à partir de 20h30.

Chapelle Sainte-Madeleine Boulevard Louis-Blanc, 87200 Saint-Junien Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine https://www.penitentsbleus-saint-junien.fr/ À Saint-Junien, la confrérie des Pénitents bleus s’établit en 1611 dans la chapelle du cimetière, qu’elle fit agrandir en 1639. Lors de leurs processions, ses membres dissimulaient leur visage afin de préserver leur anonymat. Issus de milieux aisés, ils venaient en aide aux personnes nécessiteuses par des dons d’argent, une assistance dans leurs démarches ou encore un accompagnement lors des décès. Les fonds redistribués provenaient notamment des collectes organisées au cours de leurs réunions. Un parking gratuit est disponible boulevard Louis-Blanc. L’accès à la chapelle se fait par l’ancienne porte du cimetière.

Des pénitents Bleus vous feront visiter la chapelle de 14h00 à 19h00.

©Les Pénitents Bleus de Saint-Junien de l’ordre de Saint-Jérôme