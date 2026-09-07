Visite guidée de la chapelle et de la pharmacie de la Miséricorde, La pharmacie de La Miséricorde, Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · La pharmacie de La Miséricorde · Montpellier
Informations pratiques
Visite guidée de la chapelle et de la pharmacie de la Miséricorde 19 et 20 septembre La pharmacie de La Miséricorde Hérault
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La pharmacie de la Miséricorde compte parmi ces lieux privilégiés où le temps semble s’être arrêté.
Sa visite invite à découvrir cette vénérable institution et, au-delà, à plonger dans l’histoire de la pharmacie et de la faïence montpelliéraines.
La pharmacie de La Miséricorde 2 rue de la Monnaie 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visite-de-la-chapelle-et-pharmacie-de-la-misericorde »}]
La pharmacie de La Miséricorde compte parmi ces lieux privilégiés où le temps semble s’être arrêté : une invitation à la découverte de cette vénérable institution et au delà, une incursion dans de la…
©Montpellier Méditerranée Métropole
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