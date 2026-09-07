Visite guidée de la chapelle Saint-Eloi d’Ammerschwihr, Chapelle Saint-Eloi, Ammerschwihr

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle Saint-Eloi d’Ammerschwihr Dimanche 20 septembre, 15h00 Chapelle Saint-Eloi Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite guidée de la chapelle Saint-Eloi, dimanche 20 septembre à 15h, et présentation de l’association des chapelles.

Elle sera suivie d’un parcours à travers les ruelles de la cité jusqu’à l’église Saint-Martin où l’on pourra admirer le mobilier et sa statuaire dont la statue de sainte Anne (XVIe s.) récemment restaurée et financée par l’association.

Chapelle Saint-Eloi rue de la gare 68770 Ammerschwihr Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 (0)3 89 78 29 21 Située à l’entrée Est de la ville d’Ammerschwihr, la chapelle Saint-Eloi datée du début XVIe siècle est fermée durant la Révolution française et rouverte au culte en 1804. Sérieusement endommagée lors des bombardements de décembre 1944 qui détruisirent la cité à 85%, elle est réparée sommairement après guerre. Les anciens prisonniers de guerre pour remercier la population de son aide lors de leur transfert en Allemagne après la débâcle en 1940, offrent la cloche en 1957. Les vitraux (représentant saint Martin à gauche et saint Eloi à droite) sont l’œuvre de Francis Chigot de Limoges. Un beau Christ en croix, une statue de saint Eloi, ainsi qu’un panneau provenant des anciennes stalles de l’église paroissiale Saint-Martin sont à découvrir. Des photos des statues, un temps conservées dans cette chapelle, mais provenant d’un retable dont les volets peints sont conservés dans la chapelle du musée Unterlinden de Colmar, complètent l’ensemble. Ces statues (du XVIe s.) sont conservées en un lieu sûr.

L’association des Amis des chapelles Saint-Wendelin et Saint-Eloi fondée en 1996 et présidée par Mme Marie-Antoinette Sayer assure l’entretien des deux oratoires. Elle recherche bien sûr de nouveaux membres pour poursuivre sa mission. Accès facile PMR de plein pied. Stationnement à proximité.

Visite guidée de la chapelle Saint-Eloi dimanche 20 septembre à 15h avec également présentation de l’association des chapelles.

© Bruno Meyer