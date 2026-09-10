Visite guidée de la chapelle Saint-Wendelin d’Ammerschwihr, Chapelle Saint-Wendelin, Ammerschwihr

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle Saint-Wendelin d’Ammerschwihr Samedi 19 septembre, 15h00 Chapelle Saint-Wendelin Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Visite guidée de la chapelle Saint-Wendelin, samedi 19 septembre à 15h et présentation de l’association des chapelles.

Elle sera suivie d’un parcours à travers les ruelles de la ville d’Ammerschwihr jusqu’à l’église Saint-Martin où seront présentés son histoire, son mobilier et sa statuaire, dont la statue de sainte Anne (XVIe siècle) récemment restaurée et financée par l’association.

Selon le même schéma, une visite guidée de la chapelle Saint-Eloi aura lieu, dimanche 20 septembre à 15h, suivie d’un parcours à travers la cité d’Ammerschwihr jusqu’à l’église Saint-Martin où seront présentés son histoire, son mobilier et la statue de sainte Anne qui a retrouvé sa dorure.

Chapelle Saint-Wendelin Route de Labaroche 68770 Ammerschwihr Ammerschwihr 68410 Haut-Rhin Grand Est +33 (0) 3 89 78 29 21 Située à la sortie Ouest d’Ammerschwihr en direction de Labaroche-Trois-Epis, la chapelle Saint-Wendelin est déjà mentionnée en 1752. Lors de la Révolution française, son mobilier est vendu aux enchères. Endommagée, elle est reconstruite en 1878-1880. Endommagée également lors des bombardements de décembre 1944 qui détruisit la ville à 85%, réparée après guerre, des travaux extérieurs sont entrepris par la municipalité en 1988 et en 1999. A l’initiative des habitants, une association des Amis de la chapelle s’est créée en 1996 pour rénover l’intérieur de l’édifice et pour l’entretenir régulièrement. Il s’agit d’une association trentenaire qui a également englobé un peu plus tard dans ses statuts la rénovation de la chapelle Saint-Eloi, située rue de la gare, à l’entrée Est d’Ammerschwihr. Organisatrice de plusieurs concerts, l’association des Amis des chapelles Saint- Wendelin et Saint-Eloi (présidée par Mme Marie-Antoinette Sayer) a également participé à la restauration de statues de la paroisse et cherche de nouveaux membres pour poursuivre sa mission.

A découvrir dans la chapelle, la statue de saint Wendelin, deux vitraux (représentant saint Hubert et saint Wendelin) de la fin du XIXe s., deux panneaux des anciennes stalles de l’église Saint-Martin. Parking à proximité sur la placette entre la Porte Haute et le square Thérèse Bonney. Quelques marches pour accéder à la chapelle à 50 m.

Visite guidée de la chapelle Saint-Wendelin et présentation de l’association des chapelles.

©Bruno Meyer