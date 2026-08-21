Visite guidée de la Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation, Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation, Moulins
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation · Moulins
Informations pratiques
Visite guidée de la Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez découvrir, au cours d’une visite guidée, les trésors du XVIIᵉ siècle de cette chapelle de l’ancien couvent de la Visitation, du mausolée du duc de Montmorency au plafond peint par Rémy Vuibert en passant par l’architecture, sans oublier l’histoire de sa commanditaire, Marie-Félice Orsini, duchesse de Montmorency.
Visites guidées toutes les 30 minutes.
Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation 35, rue de Paris, Moulins 03000 Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Venez découvrir, au cours d’une visite guidée, les trésors du XVIIᵉ siècle de cette chapelle de l’ancien couvent de la Visitation, du mausolée du duc de Montmorency au plafond peint par Rémy Vuibert …
© Moulins Communauté
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