Visite guidée de la Chapelle Saint Jospeh, chapelle Saint Joseph, La Ciotat

Informations pratiques

Visite guidée de la Chapelle Saint Jospeh Samedi 19 septembre, 15h00 chapelle Saint Joseph Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Bâtie en 1691, par la confrérie des Pénitents Noirs. En 1819, ils laissèrent la place à la Congrégation de Saint Joseph et la chapelle fût dédiée au Saint en juin 1821. L’édifice est en cours de restauration. Visite commentée

chapelle Saint Joseph Place Esquiros 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Bâtie entre 1697 et 1698, s’installa le Confrérie des Pénitents Noirs

Bâtie en 1691, par la confrérie des Pénitents Noirs. En 1819, ils laissèrent la place à la Congrégation de Saint Joseph et la chapelle fût dédiée au Saint en juin 1821. L’édifice est en cours de…

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