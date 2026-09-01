Visite guidée de la chapelle templière de la Boissière Châteaudun
samedi 19 septembre 2026 · Châteaudun
Informations pratiques
Châteaudun
Visite guidée de la chapelle templière de la Boissière
83 rue des Fouleries Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée permettant de découvrir l’histoire de l’ancienne chapelle templière de la Boissière. Visite proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.
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83 rue des Fouleries Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr
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English :
A guided tour offering a glimpse into the history of the former Templar chapel at La Boissière. This tour is part of the 2026 European Heritage Days.
L’événement Visite guidée de la chapelle templière de la Boissière Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GRAND CHATEAUDUN
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