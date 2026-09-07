Visite guidée de la charpente de Saint-Antoine, Église Saint-Antoine, Bar-le-Duc
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Antoine · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Visite guidée de la charpente de Saint-Antoine Dimanche 20 septembre, 09h00, 10h30 Église Saint-Antoine Meuse
Limitée à 24 personnes (l’accès à la charpente se fait par petits groupes)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Deux visites guidées proposent de monter découvrir la charpente récemment restaurée du XIVe siècle.
Attention, l’accès à la charpente est difficile et escapré, prévoir de bonnes chaussures. Non accessible pour les personnes à mobilité réduite.
Église Saint-Antoine Rue Jean-jacques Rousseau, 55000 Bar-le-Duc, France Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-20263 »}]
Deux visites guidées proposent de monter découvrir la charpente récement resaurée du XIVe siècle.
©Ville de bar-le-Duc
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