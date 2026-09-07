Visite guidée de la citadelle et ses souterrains, Citadelle de Blaye, Blaye

Informations pratiques

Visite guidée de la citadelle et ses souterrains 19 et 20 septembre Citadelle de Blaye Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 29 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette visite guidée vous permettra de découvrir les deux systèmes défensifs de la place forte, notamment le dispositif de tirs croisés sur l’estuaire, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Vous en apprendrez également davantage sur la vie des soldats en garnison et sur leur repli dans les souterrains en cas de siège depuis la campagne.

Visites les 19 et 20 septembre à 10h30, 11h, 14h30 et 16h.

Durée : 1h.

Citadelle de Blaye Cours Vauban, 33390 Blaye Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 42 12 09 http://www.tourisme-blaye.com [{« type »: « phone », « value »: « 0557421209 »}] À 45 km de Bordeaux, sur la rive droite de la Gironde, la citadelle de Blaye fait partie de l’unique triptyque classé à l’UNESCO. Elle offre de splendides panoramas sur le plus vaste estuaire d’Europe. Marquée par l’histoire de France et par des personnages illustres, la citadelle conserve intact le système de défense mis en place par Vauban au XVIIe siècle, avec ses remparts, ses portes et ses souterrains, ainsi que les bâtiments nécessaires au bon fonctionnement d’une garnison.

Cette visite guidée vous permettra de découvrir les deux systèmes défensifs de la place forte avec le tir croisé sur l’estuaire classé à l’UNESCO, la vie des soldats en garnison et le repli en en cas…

©Steve Leclech