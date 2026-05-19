Visite guidée de la Cité de la Chaussure et de ses ateliers de fabrication, La cité de la chaussure, Romans-sur-Isère

Visite guidée de la Cité de la Chaussure et de ses ateliers de fabrication Samedi 19 septembre, 10h00, 11h15, 14h00 La cité de la chaussure Drôme

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Capitale historique de la Chaussure, Romans a brillé dans le monde entier pendant plusieurs décennies, avant que son industrie soit massivement délocalisée dans les pays émergents. À partir des années 2010, de nouveaux ateliers artisanaux avec de nouvelles marques se sont installés et ont chacun, à leur manière, relancé cette activité.

Ouvert depuis mai 2019, ce lieu unique en France regroupe une boutique de chaussures entièrement fabriquées à Romans .

En cette occasion, venez découvrir les 2 ateliers de fabrications chaussure de la Cité: l’atelier « Made In Romans » et l’atelier « Max Vincent« .

La Cité de la Chaussure est un espace dédié au savoir-faire local historique de notre ville

La cité de la chaussure 36, place Jean Jaurès 26100 Romans Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 07 68 64 31 53 https://www.citedelachaussure.fr/ https://fr-fr.facebook.com/citedelachaussure/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 02 28 72 »}] [{« link »: « https://www.atelier-madeinromans.fr/ »}, {« link »: « https://maxvincent.fr/ »}] Plongez dans l’univers de la fabrication de la chaussure à Romans, capitale historique de la chaussure.

L’industrie de la chaussure a connu un fort déclin dans notre ville à la fin du XXème siècle, mais l’ouverture de la Cité de la Chaussure marque un véritable renouveau de la filière.

Ouvert depuis mai 2019, ce lieu unique en France regroupe des ateliers de fabrication visitables et une boutique de chaussures.

La Cité de la Chaussure est un espace dédié au savoir-faire local historique.

Venez partager notre passion ! Parking de la cité de la chaussure, accessible 24h/24; 120 places. Bus à proximité

Capitale historique de la Chaussure, Romans a brillé dans le monde entier pendant plusieurs décennies, avant que son industrie soit massivement délocalisée dans les pays émergents. À partir des 2010,…

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