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Visite guidée : « De la collecte à la communication des archives », Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de la Gironde · Bordeaux

Visite guidée : « De la collecte à la communication des archives », Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives départementales de la Gironde
Adresse
72 Cours Balguerie Stuttenberg, 33300 Bordeaux, France
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Sans réservation. Horaires des visites guidées : 14h, 15h, 16h, 17h. Durée : 1h. Nombre de places limité à 20 personnes par visite.

Visite guidée : « De la collecte à la communication des archives » 19 et 20 septembre Archives départementales de la Gironde Gironde

Gratuit. Sans réservation. Horaires des visites guidées : 14h, 15h, 16h, 17h. Durée : 1h. Nombre de places limité à 20 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans les coulisses des Archives, découvrez le parcours des documents, de leur collecte à leur communication, lors de visites guidées du bâtiment proposées toutes les heures.
Poursuivez votre découverte avec la visite libre de l’exposition « 150 ans du Club alpin de Bordeaux. 1876-2026 », présentée dans la salle des Voûtes. À travers les figures fondatrices du club, ses réalisations, ses courses, la place des femmes et les différentes représentations des Pyrénées, l’exposition retrace son histoire, du passé à aujourd’hui, tout en ouvrant une réflexion sur son avenir.
Dans le hall, la Librairie solidaire du Secours populaire français proposera également à la vente des publications des Archives départementales, des livres anciens et des ouvrages consacrés au régionalisme.


Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026

Archives départementales de la Gironde 72 Cours Balguerie Stuttenberg, 33300 Bordeaux, France Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556996600 http://archives.gironde.fr
Dans les coulisses des Archives, participez à :

©Archives départementales de la Gironde

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