Visite guidée : « De la collecte à la communication des archives », Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

Informations pratiques

Visite guidée : « De la collecte à la communication des archives » 19 et 20 septembre Archives départementales de la Gironde Gironde

Gratuit. Sans réservation. Horaires des visites guidées : 14h, 15h, 16h, 17h. Durée : 1h. Nombre de places limité à 20 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans les coulisses des Archives, découvrez le parcours des documents, de leur collecte à leur communication, lors de visites guidées du bâtiment proposées toutes les heures.

Poursuivez votre découverte avec la visite libre de l’exposition « 150 ans du Club alpin de Bordeaux. 1876-2026 », présentée dans la salle des Voûtes. À travers les figures fondatrices du club, ses réalisations, ses courses, la place des femmes et les différentes représentations des Pyrénées, l’exposition retrace son histoire, du passé à aujourd’hui, tout en ouvrant une réflexion sur son avenir.

Dans le hall, la Librairie solidaire du Secours populaire français proposera également à la vente des publications des Archives départementales, des livres anciens et des ouvrages consacrés au régionalisme.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

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Archives départementales de la Gironde 72 Cours Balguerie Stuttenberg, 33300 Bordeaux, France Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556996600 http://archives.gironde.fr

Dans les coulisses des Archives, participez à :

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