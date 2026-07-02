Visite guidée de la collégiale, Collégiale Notre-Dame, Vernon

Informations pratiques

Visite guidée de la collégiale Samedi 19 septembre, 14h00 Collégiale Notre-Dame Eure

Durée 45 min, 15 pers. max, départs des visites à 14h et 15h, RDV 10 min avant le début de la visite devant la collégiale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez participer à une visite intérieure de la collégiale.

Cette visite, organisée par la Fondation Vernon Patrimoine, sera faite à la bougie pour symboliser la lumière. Chaque participant se verra donc remettre une bougie led pour mettre en valeur les trésors de la Collégiale.

La visite est gratuite sur inscription et dure au maximum 45 minutes.

Rendez-vous 10 minutes avant le début des visites devant la collégiale, place Adolphe Barette, 27200 Vernon.

Collégiale Notre-Dame Place Adolphe Barette, 27200 Vernon, France Vernon 27200 Eure Normandie 0232510381 [{« type »: « link », « value »: « https://www.vernon27.fr/locations/musee-blanche-hoschede-monet/ »}]

Venez participer à une visite intérieure de la collégiale.

©Anne Ferré