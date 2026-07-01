Visite guidée de la cour d’appel de Versailles et présentation de la Justice et des métiers judiciaires, Cour d’appel de Versailles, Versailles

Informations pratiques

Visite guidée de la cour d’appel de Versailles et présentation de la Justice et des métiers judiciaires Samedi 19 septembre, 11h00 Cour d’appel de Versailles Yvelines

5 groupes de 35 personnes à chaque fois seront accueillis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visites commentées de la cour d’appel de Versailles et découverte de l’organisation judiciaire et des métiers de magistrats, directeurs de greffe et greffiers. La Justice ouvre ses portes !

Lieu chargé d’histoire et notamment anciennes écuries de la Reine, la cour d’appel de Versailles vous propose 5 visites réparties dans la journée et commentées du bâtiment d’une durée de 30 minutes chacune par une conférencière de l’Office du Tourisme de Versailles.

A l’issue de chaque visite, le public est invité à se diriger en salle des Assises afin d’assister à une présentation de la « Justice Criminelle », puis à rejoindre une autre salle pour une Atelier conscacré aux « Métiers et à l’Organisation judiciaire ».

Sur chacun des deux ateliers, des magistrats, fonctionnaires et des avocats se feront un plaisir de répondre aux questions du public.

La journée est totalement gratuite.

ATTENTION : il faut s’inscrire à l’une des 5 visites :

Départ à 11h

Départ à 11h30

Départ à 14h

Départ à 14h30

Départ à 15h

Cour d’appel de Versailles 5 rue Carnot 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 39 49 67 89 https://www.cours-appel.justice.fr/versailles [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journee-europeenne-du-patrimoine-2026-groupe-1-1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journee-europeenne-du-patrimoine-2026-groupe-2 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journee-europeenne-du-patrimoine-2026-groupe-3 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journee-europeenne-du-patrimoine-2026-groupe-4 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journee-europeenne-du-patrimoine-2026-groupe-5 »}] Bâtiment qui a abrité les anciennes écuries de la Reine puis une caserne militaire, sans oublier une prison. Depuis le milieu des années 1970 c’est le siège de la cour d’appel de Versailles, juridiction judiciaire du second degré. Transports à proximité. Parking.

Visites commentées de la cour d’appel de Versailles et découverte de l’organisation judiciaire et des métiers de magistrats, directeurs de greffe et greffiers.

©courdappeldeversailles