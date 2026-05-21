Visite guidée de la Cour d’Assises, Cour d’Assises, Colmar

Informations pratiques

Visite guidée de la Cour d’Assises Samedi 19 septembre, 14h00 Cour d’Assises Haut-Rhin

Conditions d’accès : personnes majeures ou accompagnées d’un adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Venez découvrir la cour d’Assises du Haut-Rhin, lors d’une visite guidée.

(Accueil 20 min avant la visite, fouille des sacs obligatoire).

Cour d’Assises 35 rue Berthe Molly 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-guidee-de-la-cour-dassises »}]

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la cour d’Assises du Haut-Rhin lors d’une visite guidée.

©Ville de Colmar