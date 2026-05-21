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Visite guidée de la Cour d’Assises, Cour d’Assises, Colmar

samedi 19 septembre 2026 · Cour d'Assises · Colmar

Visite guidée de la Cour d’Assises, Cour d’Assises, Colmar

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cour d'Assises
Adresse
35 rue Berthe Molly 68000 Colmar
Ville
68000 Colmar
Département
Haut-Rhin
Tarif
Conditions d'accès : personnes majeures ou accompagnées d'un adulte

Visite guidée de la Cour d’Assises Samedi 19 septembre, 14h00 Cour d’Assises Haut-Rhin

Conditions d’accès : personnes majeures ou accompagnées d’un adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Venez découvrir la cour d’Assises du Haut-Rhin, lors d’une visite guidée.
(Accueil 20 min avant la visite, fouille des sacs obligatoire).

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À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la cour d’Assises du Haut-Rhin lors d’une visite guidée.

©Ville de Colmar

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