Visite guidée de la Cour d’Assises, Cour d’Assises, Colmar
samedi 19 septembre 2026 · Cour d'Assises · Colmar
Informations pratiques
Visite guidée de la Cour d’Assises Samedi 19 septembre, 14h00 Cour d’Assises Haut-Rhin
Conditions d’accès : personnes majeures ou accompagnées d’un adulte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Venez découvrir la cour d’Assises du Haut-Rhin, lors d’une visite guidée.
(Accueil 20 min avant la visite, fouille des sacs obligatoire).
Cour d’Assises 35 rue Berthe Molly 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-guidee-de-la-cour-dassises »}]
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la cour d’Assises du Haut-Rhin lors d’une visite guidée.
©Ville de Colmar
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