Visite guidée de la crypte, Cathédrale Notre-Dame, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée de la crypte 19 et 20 septembre Cathédrale Notre-Dame Seine-Maritime

Durée 1h, départs des visites toutes les heures, 18 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Descendez dans les profondeurs de la cathédrale et découvrez la crypte romane du XIIe siècle.

Cathédrale Notre-Dame Place de la Cathédrale, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235715123 http://cathedrale-rouen.net Située au cœur de Rouen, la cathédrale est un monument où l’on peut lire toute l’évolution de l’art gothique. La construction de l’édifice a été entreprise au milieu du XIIe siècle, à l’emplacement de la cathédrale romane dont on a conservé la crypte. Une centaine d’années plus tard, elle était achevée mais elle fut remaniée et terminée au cours des siècles suivants.

La façade représente ainsi un précieux témoignage de l’évolution de l’art gothique du milieu du XIIe siècle jusqu’au début du XVIe. La jolie tour lanterne a reçu au XIXe siècle une flèche en fonte qui s’élève à 151 mètres !

La Cathédrale abrite dans le déambulatoire quelques sépultures des anciens ducs de Normandie, telles celle de Rollon, le fondateur du duché et celle de Richard Cœur de Lion, qui aimait tant la ville et fit déposer son cœur dans la crypte après sa mort.

Descendez dans les profondeurs de la cathédrale et découvrez la crypte romane du 12ème siècle.

V. Duboc