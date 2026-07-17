Visite guidée de la crypte Saint-Aignan, Cathédrale Sainte-Croix, Orléans
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Sainte-Croix · Orléans
Informations pratiques
Visite guidée de la crypte Saint-Aignan 19 et 20 septembre Cathédrale Sainte-Croix Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Remontez le temps et découvrez l’histoire qui se trouve sous vos pieds à la découverte d’une crypte romane du XIᵉ siècle, invisible à l’œil nu. Durant cette visite découvrez la crypte Saint-Aignan.
Lieu de rendez-vous : parvis de la cathédrale Saine-Croix
Cathédrale Sainte-Croix Place Sainte-Croix, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238778750 https://www.cathedrale-orleans.fr https://www.facebook.com/cathedraleorleans [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 24 05 05 »}] Cathédrale gothique liée à Jeanne d’Arc abritant des émaux byzantins et proposant des visites guidées. Tram et parkings à proximité immédiate. Accès pour les handicapés moteur.
Remontez le temps et découvrez l’histoire qui se trouve sous vos pieds à la découverte d’une crypte romane du XIᵉ siècle, invisible à l’œil nu. Durant cette visite découvrez la crypte Saint-Aignan.
© Ludovic Letot
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