Visite guidée de la DRAC et de l’exposition Une armada sous les flots les épaves du Débarquement de Normandie | Journées du Patrimoine Direction régionale des affaires culturelles de Normandie Caen

Informations pratiques

Caen

Visite guidée de la DRAC et de l’exposition Une armada sous les flots les épaves du Débarquement de Normandie | Journées du Patrimoine

Direction régionale des affaires culturelles de Normandie 13 bis rue Saint-Ouen Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Allez à la découverte de cet ancien asile psychiatrique, et de son architecture monumentale, symétrique et caractéristique du XIXe. Ce monument est inscrit au titre des monuments historique. Il accueille les locaux de la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie depuis juin 1998.

Allez à la découverte de cet ancien asile psychiatrique, et de son architecture monumentale, symétrique et caractéristique du XIXe. Ce monument est inscrit au titre des monuments historique. Il accueille les locaux de la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie depuis juin 1998, et regorge d’anecdotes et de curiosités à découvrir. La visite débute par la cour et une explicationsur les 2 commandes publiques. Elle se poursuit dans l’accueil et la chapelle avec une attention toute particulière portée aux vitraux et se termine par l’histoire du bâtiment et quelques points d’impact spécifiques de cette histoire sur son architecture.

Une armada sous les flots les épaves du Débarquement de Normandie

Cette exposition invite à découvrir les quelques 150 vestiges sous-marins qui reposent encore au large des Plages du Débarquement et témoignent de cet événement. Ces photographies sont le fruit des recherches effectuées depuis une trentaine d’années par les plongeurs amateurs mais aussi par des archéologues et hydrographes américains, anglais, canadiens et plus récemment par le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines du ministère de la Culture (DRASSM). Les épaves en Baie de Seine ont ainsi été répertoriées et étudiées dans le cadre de la candidature des Plages du Débarquement à l’inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco.

La Région Normandie, avec les services de l’Etat, les collectivités concernées et de nombreux acteurs, conduit depuis 2008 une démarche partenariale pour faire reconnaître les Plages du Débarquement au Patrimoine mondial. La candidature des Plages du Débarquement, Normandie 1944 à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, a été déposée en 2018, dans la catégorie des biens culturels. Durée 1h30, 40 pers. max. .

Direction régionale des affaires culturelles de Normandie 13 bis rue Saint-Ouen Caen 14000 Calvados Normandie communication.drac.normandie@culture.gouv.fr

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English : Visite guidée de la DRAC et de l’exposition Une armada sous les flots les épaves du Débarquement de Normandie | Journées du Patrimoine

Come and explore this former psychiatric hospital and its monumental, symmetrical architecture, typical of the 19th century. This building is listed as a historic monument. It has housed the offices of the Normandy Regional Directorate for Cultural Affairs since June 1998.

L’événement Visite guidée de la DRAC et de l’exposition Une armada sous les flots les épaves du Débarquement de Normandie | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer