Visite guidée de la DSDEN de la Haute-Marne, bâtiment remarquable du XXe siècle., Direction des services de l’Éducation nationale de la Haute-Marne, Chaumont
samedi 19 septembre 2026 · Direction des services de l'Éducation nationale de la Haute-Marne · Chaumont
Informations pratiques
Visite guidée de la DSDEN de la Haute-Marne, bâtiment remarquable du XXe siècle. Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Direction des services de l’Éducation nationale de la Haute-Marne Haute-Marne
Limité à 20 personnes par visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Venez découvrir les extérieurs et participer à la visite guidée de notre bâtiment, pour connaître son histoire et ses spécificités architecturales.
Pas de visites libres. Horaires de départ des visites commentées : 10h, 11h, 14h, 15h.
Direction des services de l’Éducation nationale de la Haute-Marne 21 Boulevard Gambetta 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est 0325305151 https://www.ac-reims.fr/dsden-52 Découvrez la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN), installée dans un bâtiment remarquable du XXe siècle. Bâtiment situé à 5 min à pied de l’hôtel de ville, de nombreux emplacements de parking disponibles à proximité
Venez découvrir les extérieurs et participer à la visite guidée de notre bâtiment, pour connaître son histoire et ses spécificités architecturales.
©dsden52
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