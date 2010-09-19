Visite guidée de la ferme du Recueil et de son château, Ferme du Recueil, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Visite guidée de la ferme du Recueil et de son château Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30 Ferme du Recueil Nord

Gratuit- Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Samedi 19 septembre à 10h et 11h30, découvrez la ferme du Recueil et son château néo-classique nouvellement restauré.

La ferme du Recueil et son château de style néo-classique ajouté au 19ème siècle ont été tout nouvellement restaurés. Découvrez ce projet de restauration du patrimoine hors du commun en suivant notre guide.

Horaires

Dimanche 19 septembre à 10h et 11h30

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026

Ferme du Recueil 327 rue de Lannoy 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Hempempont Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}]

Samedi 19 septembre à 10h et 11h30, découvrez la ferme du Recueil et son château néo-classique nouvellement restauré. journées du patrimoine visite guidée

Ferme du Recueil