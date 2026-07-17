Visite guidée de la Filature et de l’exposition « Être citoyen, quelle révolution ! », La Filature, Épinal

Informations pratiques

Visite guidée de la Filature et de l’exposition « Être citoyen, quelle révolution ! » 19 et 20 septembre La Filature Vosges

Visites limitées à 20 personnes par départ. Samedi 19/09 : départs à 14h00, 15h00, 16h00. Dimanche 20/09 : départs à 9h00, 10h00, 11h00. Visite d’une durée de 45 minutes, accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Une visite des lieux habituellement réservés aux archivistes vous est proposée : salle de tri, magasins d’archives, salle de restauration et de numérisation, atelier pédagogique,… Une archiviste vous accompagnera tout au long de la visite, pour présenter le circuit du document, ainsi que ses missions de conservation et de valorisation des fonds.

La visite se terminera par la découverte de notre exposition temporaire « Être citoyen : quelle révolution ! Plus de 2 siècles d’engagement citoyen à travers les documents d’archives » .

Pendant la visite des parents, les enfants profiteront d’une animation ludique et créative adaptée à leur âge dans la salle pédagogique de la Filature, encadrée par notre médiatrice culturelle.

La Filature 8 bis rue Christophe Denis, 88000 Epinal Épinal 88000 Le Champ-du-Pin Vosges Grand Est 0329641625 https://www.epinal.fr/ma-mairie/archives-municipales/ [{« type »: « phone », « value »: « 0329641625 »}, {« type »: « email », « value »: « archives.municipales@epinal.fr »}] La Filature abrite les archives municipales de la Ville d’Epinal. parking

Une visite des lieux habituellement réservés aux archivistes vous est proposée : salle de tri, magasins d’archives, salle de restauration et de numérisation, atelier pédagogique,… Une archiviste vous…

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