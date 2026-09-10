Visite guidée de la Grande Vapeur, La Grande Vapeur, Oyonnax

Informations pratiques

Visite guidée de la Grande Vapeur 19 et 20 septembre La Grande Vapeur Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visiter cet étonnant bâtiment industriel, classé Monument Historique, avant sa restauration !

La Grande Vapeur Rue Anatole France, 01100 Oyonnax, France Oyonnax 01100 La Forge Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474121157 https://www.hautbugey-tourisme.com/patrimoine-culturel/la-grande-vapeur [{« type »: « phone », « value »: « 0474819682 »}] Succédant à une première usine qui fonctionnait à la vapeur et datait de 1865, l’usine de l’Union Électrique fut construite en 1905 et conçue comme un établissement « modèle » de fabrication de peignes, suivant les plans d’Auguste Chanard, architecte à Saint-Claude (39). Le bâtiment a la forme d’un V ouvert. Chaque aile est composée de deux niveaux d’ateliers cloisonnés. Ces cabines sont louées aux canneleurs et ponçeurs travaillant le celluloïd. L’énergie, achetée par ces ouvriers, est fournie par une centrale hydroélectrique ouverte à Saint-Mortier en 1901. Les toitures en terrasse, servant de réservoirs d’eau, sont construites en béton armé par un concessionnaire local de l’entreprise de François Hennebique. L’établissement a été repris par EDF en 1945, puis acheté par la ville d’Oyonnax en 1967. Il a abrité le musée du Peigne et est actuellement en restauration. Parking à proximité.

Visiter cet étonnant bâtiment industriel, classé Monument Historique, avant sa restauration !

©Musée du Peigne et de la Plasturgie