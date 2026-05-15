Visite libre du Musée du Peigne et de la Plasturgie, Musée du Peigne et de la Plasturgie, Oyonnax

samedi 19 septembre 2026 · Musée du Peigne et de la Plasturgie · Oyonnax

Informations pratiques

Visite libre du Musée du Peigne et de la Plasturgie 19 et 20 septembre Musée du Peigne et de la Plasturgie Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter le Musée du Peigne et de la Plasturgie gratuitement pendant les Journées du Patrimoines !

Musée du Peigne et de la Plasturgie 88 Cours de Verdun, 01100 Oyonnax Oyonnax 01100 La Forge Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 81 96 82 https://www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/musee-du-peigne-et-de-la-plasturgie/

Venez visiter le Musée du Peigne et de la Plasturgie gratuitement pendant les Journées du Patrimoines !

©Musée du Peigne et de la Plasturgie